Умер экс-нардеп Геннадий Москаль

После тяжелой болезни на 74-м году жизни скончался известный украинский политик, экс-нардеп Геннадий Москаль.

"Вечная память. Соболезнование семье. Он занимал много государственных должностей, был настоящим патриотом и человеком талантливым…", — написал нардеп Николай Княжицкий.

Геннадий Геннадьевич Москаль — украинский политик, бывший глава Закарпатской областной государственной администрации, украинский политик и юрист, генерал-лейтенант милиции, кандидат юридических наук (2002), доцент (2005), народный депутат Украины от фракции партии "Батьківщина".

В 2011-2013 годах входил в состав политической партии "Фронт Змін", однако после ее вливания в "Батьківщину" перешел с другими однопартийцами в новую партию, получив место в политическом совете "Батькивщины".

С 2007 года — народный депутат Украины VI и VII созывов, с декабря 2012 года первый заместитель главы комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Глава Луганской областной военно-гражданской администрации с 5 марта 2015 года.

С 15 июля 2015-го по 11 июня 2019-го — снова глава Закарпатской ОГА.

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