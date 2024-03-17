В Исландии снова извергается вулкан: ситуация выходит из-под контроля

На юге Исландии объявили чрезвычайное положение из-за очередного извержения вулкана на полуострове Рейкьянес — оно уже четвертое с декабря 2023 года.

Об этом пишет BBC.

Лава достигла восточного рубежа обороны вокруг эвакуированного города Гриндовик. В то же время лава пока не дошла к главному международному аэропорту, расположенному к северо-западу от Гриндавика.

Нынешнее извержение стало самым мощным за последнее время. На видео с места происшествия видны клубы дыма и яркая магма, которая сочится и бурлит из отверстий в земле. Лава может вылиться в море, но этого может не произойти, если вулканическая активность снизится.

Oh wow! Incredible video of the eruption this evening in #Iceland



Kristinn Gauti Gunnarsson pic.twitter.com/9V7AS5xnmA — Volcaholic (@volcaholic1) 17 марта, 2024

Эксперты IMO там насчитали около 80 землетрясений, пишет Associated Press. Длина раскола оценивается примерно в три километра, что соответствует размеру последнего извержения в феврале, когда из населенного пункта, где проживают около 4 тысяч человек, эвакуировали всех жителей.

Справка:

Рейкьянес – это вулканическая и сейсмическая горячая точка к юго-западу от столицы Рейкьявика. В марте 2021 года из трещины в земле вулканической системы Фаградальсфьялль протяженностью 500-750 метров изверглись фонтаны лавы.

В Исландии расположены 33 активных вулканических системы, это самое большое количество в Европе.

Извержение на полуострове Рейкьянес стало седьмым с 2021 года. Ученые предполагают, что территория вступает в новую вулканическую эру продолжительностью от десятков лет до сотен.

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