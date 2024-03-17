В Москве три аэропорта приостановили работу после атаки беспилотников

После удара на территории одного из аэропортов вспыхнул пожар.
В российском аэропорту " Домодедово" в целях безопасности введены ограничения на прилет и вылет самолетов.
Об этом пишут российские СМИ.
Кроме того, ограничения якобы в целях безопасности введены в аэропортах Внуково и Жуковский.
Тем временем в Сети появились видео атаки беспилотниками московского аэропорта Домодедово. После удара по территории аэропорта вспыхнули пожары.
На видео слышны мощные звуки взрывов и видны пожары. На кадрах также видно, как некоторые россияне снимали беспилотник, пока он не ударил – тогда они начали быстро убегать.
В то же время украинские власти официально начинают переговоры с регуляторами США и Евросоюза по возобновлению пассажирских авиаперевозок в нашей стране. Консультации проходят и с администрацией гражданской авиации Израиля.
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