В Москве три аэропорта приостановили работу после атаки беспилотников

После удара на территории одного из аэропортов вспыхнул пожар.

В российском аэропорту " Домодедово" в целях безопасности введены ограничения на прилет и вылет самолетов.

Об этом пишут российские СМИ.

Кроме того, ограничения якобы в целях безопасности введены в аэропортах Внуково и Жуковский.

Тем временем в Сети появились видео атаки беспилотниками московского аэропорта Домодедово. После удара по территории аэропорта вспыхнули пожары.

На видео слышны мощные звуки взрывов и видны пожары. На кадрах также видно, как некоторые россияне снимали беспилотник, пока он не ударил – тогда они начали быстро убегать.

В то же время украинские власти официально начинают переговоры с регуляторами США и Евросоюза по возобновлению пассажирских авиаперевозок в нашей стране. Консультации проходят и с администрацией гражданской авиации Израиля.

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