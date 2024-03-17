У Москві три аеропорти призупинили роботу після атаки безпілотників

Після удару на території одного з аеропортів спалахнула пожежа.

У російському аеропорту "Домодєдово" з метою безпеки введено обмеження на приліт та виліт літаків.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Крім того, обмеження нібито з метою безпеки введені в аеропортах Внуково та Жуковський.

Тим часом у Мережі з'явилися відео атаки безпілотниками московського аеропорту "Домодєдово". Після удару по території аеропорту спалахнули пожежі.

На відео чути потужні звуки вибухів та видно пожежі. На кадрах також видно, як деякі росіяни знімали безпілотник, поки він не вдарив - тоді вони почали швидко втікати.

Водночас українська влада офіційно починає переговори з регуляторами США та Євросоюзу щодо відновлення пасажирських авіаперевезень у нашій країні. Консультації відбуваються й з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю.

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