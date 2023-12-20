Извержение вулкана в Исландии: впечатляющие кадры

На полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии после нескольких недель интенсивного землетрясения произошло извержение вулкана.

Об этом сообщает BBC.

Извержение началось в четырех километрах от Гриндавика. Ранее около четырех тысяч жителей города были эвакуированы.

Фото: Associated Press

В Исландии объявили чрезвычайное положение из-за возможного извержения вулкана. На место доставили вертолет, чтобы оценить масштаб извержения.

Фото: Associated Press

В вулкане появилась трещина около 3,5 км в длину, а скорость течения лавы составляет от 100 до 200 кубометров в секунду. В Метеорическом офисе отмечают, что это в разы больше, чем во время предыдущих извержений на полуострове Рейкьянес за последние годы.

Фото: Associated Press

Справка:

Рейкьянес – это вулканическая и сейсмическая горячая точка к юго-западу от столицы Рейкьявика. В марте 2021 года из трещины в земле вулканической системы Фаградальсфьялль протяженностью 500-750 метров изверглись фонтаны лавы.

В Исландии расположены 33 активных вулканических системы, это самое большое количество в Европе.

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