Виверження вулкана в Ісландії: приголомшливі кадри

На півострові Рейкʼянес на південному заході Ісландії після кількох тижнів інтенсивного землетрусу сталося виверження вулкана.

Про це повідомляє BBC.

Виверження почалося за чотири кілометри від Гріндавіка. Раніше близько чотирьох тисяч жителів міста евакуювали.

Фото: Associated Press

В Ісландії оголосили надзвичайний стан через можливе виверження вулкана. На місце доправили гелікоптер, щоб оцінити масштаб виверження.

Фото: Associated Press

У вулкані зʼявилася тріщина близько 3,5 км завдовжки, а швидкість течії лави становить від 100 до 200 кубометрів на секунду. У Метеорогічному офісі зазначають, що це в рази більше, ніж під час попередніх вивержень на півострові Рейкʼянес за останні роки.

Фото: Associated Press

Довідка:

Рейк'янес – це вулканічна та сейсмічна гаряча точка на південний захід від столиці Рейк'явіка. У березні 2021 року з тріщини у землі вулканічної системи Фаградальсфьялль довжиною 500-750 метрів виверглися фонтани лави.

В Ісландії розташовані 33 активні вулканічні системи, це найбільша кількість у Європі.

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