У міськраді Ужгорода проводять обшуки – що відомо

Правоохоронці від ранку проводять обшуки в Ужгородській міськраді.

До міської ради Ужгорода вранці 20 грудня прийшли правоохоронці з обшуками.

Про це повідомив журналіст та депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола.

"Як повідомляють мої джерела в правоохоронних органах, то сьогодні зранку почались обшуки в межах кримінального провадження в деяких посадовців Ужгородської міської ради", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив Глагола, правоохоронці почали слідчі дії в департаменті міської інфраструкту, КП "КШЕП" та у відділі, що відповідає за капітальне будівництво, близько 7:00.

Нагадаємо, ДБР провело обшуки в ексвійськкома Одеси в Іспанії.

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