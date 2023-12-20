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У міськраді Ужгорода проводять обшуки – що відомо

У міськраді Ужгорода проводять обшуки – що відомо

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Час на прочитання
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У міськраді Ужгорода проводять обшуки – що відомо

Правоохоронці проводять обшуки в Ужгородській міськраді / Фото: Віталій Глагола

Правоохоронці від ранку проводять обшуки в Ужгородській міськраді.

До міської ради Ужгорода вранці 20 грудня прийшли правоохоронці з обшуками.   

Про це повідомив журналіст та депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола.

"Як повідомляють мої джерела в правоохоронних органах, то сьогодні зранку почались обшуки в межах кримінального провадження в деяких посадовців Ужгородської міської ради", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив Глагола, правоохоронці почали слідчі дії в департаменті міської інфраструкту, КП "КШЕП" та у відділі, що відповідає за капітальне будівництво, близько 7:00.

Нагадаємо, ДБР провело обшуки в ексвійськкома Одеси в Іспанії.

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Дата публікації
Перегляди
870
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