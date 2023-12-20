В горсовете Ужгорода проводят обыски – что известно

Правоохранители с утра проводят обыски в Ужгородском горсовете.
В городской совет Ужгорода утром 20 декабря пришли правоохранители с обысками.
Об этом сообщил журналист и депутат Ужгородского городского совета Виталий Глагол.
"Как сообщают мои источники в правоохранительных органах, сегодня утром начались обыски в рамках уголовного производства у некоторых должностных лиц Ужгородского городского совета", — говорится в сообщении.
Как отметил Глагола, правоохранители начали следственные действия в департаменте городского инфраструктуры, КП "КШЭП" и в отделе, отвечающем за капитальное строительство, около 7:00.
Напомним, ГБР провело обыски у экс-военкома Одессы в Испании.
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