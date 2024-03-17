Помер екснардеп Геннадій Москаль

Після важкої хвороби на 74-му році життя помер відомий український політик, екснардеп Геннадій Москаль.

"Вічна памʼять. Співчуття родині. Він займав багато державних посад, був справжнім патріотом і людиною талановитою…", — написав нардеп Микола Княжицький.

Геннадій Геннадійович Москаль — український політик, колишній очільник Закарпатської обласної державної адміністрації, український політик та правник, генерал-лейтенант міліції, кандидат юридичних наук (2002), доцент (2005), народний депутат України від фракції партії "Батьківщина".

У 2011–2013 роках входив до складу політичної партії "Фронт Змін", однак після її вливання до "Батьківщини" перейшов з іншими однопартійцями до нової партії, отримавши місце у політичній раді "Батьківщини".

Від 2007 року - народний депутат України VI та VII скликань, від грудня 2012 перший заступник очільника комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Очільник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації від 5 березня 2015.

Від 15 липня 2015-го до 11 червня 2019-го — знову очільник Закарпатської ОДА.

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