Ігнат прокоментував відставку з посади речника Повітряних сил ЗСУ

Полковник Юрій Ігнат прокоментував свою відставку з посади речника Повітряних сил України.

Про це він повідомив у Мережі.

Зокрема, Ігнат подякував усім, з ким довелося працювати.

"Усім, хто допомагав, і всім, хто критикував. Дякую командувачу Повітряних Сил Миколі Олещуку та керівному складу нашого виду за підтримку та велику довіру. Це – головне в нашій роботів", - написав він.

Також він додав, що залишатиметься на зв'язку.

"Ноутбук, світло і камера – це основні інструменти, які постійно носиш з собою, буквально спиш із ними)). За два роки війни майже стерлись літери на клавіатурі, слабо тримає батарея, але написане, змонтоване і опубліковане з цього ноута назавжди увійшло в світову історію., яку сьогодні власною кров’ю пишуть українці", - написав Ігнат.

Юрій Ігнат відреагував на своє звільнення

Нагадаємо, напередодні командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив про звільнення полковника Юрія Ігната з посади начальника служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил.

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