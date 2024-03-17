Игнат прокомментировал отставку с должности спикера Воздушных сил ВСУ

В частности, он поблагодарил за доверие.

Полковник Юрий Игнат прокомментировал свою отставку с должности представителя Воздушных сил Украины.

Об этом он сообщил в Сети.

В частности, Игнат поблагодарил всех, с кем пришлось работать.

"Всем, кто помогал, и всем, кто критиковал. Благодарю командующего Воздушными Силами Николая Олещука и руководящего состава нашего вида за поддержку и большое доверие. Это – главное в нашей роботов", — написал он.

Также он добавил, что будет оставаться на связи.

Ноутбук, свет и камера – это основные инструменты, которые постоянно носишь с собой, буквально спишь с ними)). За два года войны почти стерлись буквы на клавиатуре, слабо держит батарея, но написанное, смонтированное и опубликованное из этого ноута навсегда вошло в мировую историю., которую сегодня собственной кровью пишут украинцы", — написал Игнат.

Юрий Игнат отреагировал на свое увольнение

Напомним, накануне командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил об увольнении полковника Юрия Игната с должности начальника службы связей с общественностью Командования Воздушных Сил.

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