Российские НПЗ, которые атаковали украинские дроны – карта

В последние недели в России участились удары беспилотниками по нефтеперерабатывающим заводам. В общей сложности дроны за последнее время успешно атаковали уже 12 НПЗ.

Издание "ЭнергоБизнес" опубликовало карту пораженных НПЗ на территории России.

Последняя атака произошла в ночь на 17 марта в Славянске-на-Кубани. Как рассказали источники ТСН.ua, СБУ совместно с ССО и Силами беспилотных систем ВСУ успешно отработали дронами по этому объекту.

"Уже можно говорить об успешном результате – зафиксирован большой пожар в районе атмосферных колонн, которые и были основной целью", — отметил источник.

Карта пораженных дронами НПЗ на территории России /Фото: ЭнергоБизнес

Источник также добавил, что СБУ продолжает реализовывать стратегию на подрыв экономического потенциала России и уменьшение потока нефтяных долларов, которые враг направляет на войну.

Напомним, ранее сообщалось о взрывах и пожарах на двух нефтеперерабатывающих заводах в Самарской области РФ, вызванных атакой неизвестных беспилотников.

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