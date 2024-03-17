Російські НПЗ, які атакували українські дрони – мапа

Останніми тижнями в Росії почастішали удари безпілотниками по нафтопереробних заводах. Загалом дрони за останній час успішно атакували вже 12 НПЗ.

Видання "ЕнергоБізнес" опублікувало мапу уражених НПЗ на території Росії.

Остання атака відбулась у ніч проти 17 березня у Слов'янську-на-Кубані. Як розповіли джерела ТСН.ua, СБУ спільно з ССО та Силами безпілотних систем ЗСУ успішно відпрацювали дронами по цьому об’єкту.

"Вже можна говорити про успішний результат – зафіксовано велику пожежу в районі атмосферних колон, які й були основною ціллю", - зазначило джерело.

Мапа уражених дронами НПЗ на території Росії / Фото: ЕнергоБізнес

Джерело також додало, що СБУ продовжує реалізовувати стратегію на підрив економічного потенціалу Росії і зменшення потоку нафтових доларів, які ворог направляє на війну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про вибухи та пожежі на двох нафтопереробних заводах у Самарській області РФ, які були спричинені атакою невідомих безпілотників.

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