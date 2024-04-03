"Эвакуация из Харькова": зачем РФ забросила новую ИПСО

ЦПД прогнозирует вброс врагов таких фейков в отношении других украинских городов – Херсона, Николаева, Сум, Чернигова и даже Киева.

Сообщение якобы от ГСЧС Украины об эвакуации из Харькова и его окрестностей из-за угрозы окружения города оккупантами – фейк и российская ИПСО.

Об этом предупреждает МВД.

"Указанные публикации является вражеским информационным вбросом, направленным на дестабилизацию ситуации в Украине. Таким образом, российские оккупанты, не имея возможности достичь желаемого на поле боя, пытаются посеять панику и хаос в украинском обществе", – говорится в сообщении.

В МВД заверили, что Силы обороны "надежно удерживают позиции вдоль всей линии фронта..., в том числе и в Харьковской области".

Фото: МВД

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко добавил, что такие сообщения направлены для нагнетания паники среди жителей Харьковщины.

"Центр прогнозирует продолжение вбрасывания врагом таких фейков и дальше, в том числе и в отношении других украинских городов – Херсона, Николаева, Сум, Чернигова и даже Киева", – предупредил Коваленко.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов заверил, что пока нет причин для эвакуации жителей Харькова, и любая другая информация – часть российской ИПСО, чтобы запугать горожан.

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