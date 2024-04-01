Эвакуация из Харькова: Терехов ответил – будет или нет

В настоящее время идет эвакуация из Харьковской области, где продолжаются боевые действия.

На сегодняшний день нет причин для эвакуации жителей Харькова, и любая другая информация – часть российской ИПСО, чтобы запугать горожан.

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в интервью изданию LIGA.net.

Хотя нынешняя эвакуация из определенных районов Харьковщины не касается областного центра, Терехов ответил, есть ли видение и планы, как это можно быстро сделать в случае необходимости.

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"Эвакуация идет из области, где продолжаются боевые действия. И эти люди едут в Харьков. Сейчас в городе – 1,3 млн жителей", – проинформировал городской голова.

"Пока ни мы, ни военные не видим поводов для эвакуации из Харькова. Это часть российских ИПСО, чтобы запугать и заставить нервничать горожан", – подчеркнул Терехов.

Напомним, россияне заявляют о своих намерениях захватить Харьков. Комментируя это, главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что принимаются все меры по реагированию на возможность подготовки врага к наступательным действиям. Если оккупанты снова отправятся на Харьков, он станет для них роковым городом.

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