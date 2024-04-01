Россияне бьют по Харькову новыми снарядами – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что оккупационная армия России использует новое оружие для ударов по городу – снаряды большего радиуса действия.

Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

"Россия использует новое оружие. Таким же снарядом 28 марта также ударили по пригороду Харькова. Разрушили здания в частном секторе. Россияне не подошли ближе к городу. Но используют новый снаряд большего радиуса действия", — сказал он.

Как отметил Терехов, оккупанты преимущественно обстреливают Харьков из Белгорода и области. Чаще всего бьют ракетами С-300 именно из Белгородской области.

"Эти снаряды за 40 секунд долетают до Харькова. Сейчас россияне начали чаще применять "Шахеды". Раньше такого не было. Есть попадание в жилые дома, нефтебазу. Что-то наше ПВО может сбить. Но, к сожалению, беспилотники еще долетают", — говорит он.

Городской голова Харькова отметил, что закрыть небо над городом – очень важно. Первая задача, чтобы город мог жить.

"Это и о борьбе с БПЛА, и о противоракетной обороне", – резюмировал Игорь Терехов.

Напомним, утром 1 апреля в Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Читайте также ведущие новости дня: