В Харькове раздались взрывы: оккупанты наносят удары

В понедельник, 1 апреля, в Харькове раздались взрывы. В области от 09:53 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили мониторинговые каналы и местные власти.

"Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, будьте в укрытиях", — подчеркнул председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

К слову, после оглашения воздушной тревоги ПС ВСУ предупредили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области. В свою очередь, мониторинговые каналы сообщили, что враг запускал КАБы из Луганской области.

Как сообщалось, ночью россияне ударили по пожарной части в Харьковской области. Шестеро находившихся на дежурстве спасателей не пострадали.

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