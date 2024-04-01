В Харкові пролунали вибухи: окупанти завдають ударів

У понеділок, 1 квітня, у Харкові пролунали вибухи. В області від 09:53 оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили моніторингові канали та місцева влада.

"Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області, будьте в укриттях", - наголосив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

До слова, після оголошення повітряної тривоги ПС ЗСУ попередили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині. Своєю чергою, моніторингові канали повідомили, що ворог запускав КАБи з Луганської області.

Як повідомлялося, вночі росіяни вдарили по пожежній частині на Харківщині. Шестеро рятувальників, які перебували на чергуванні, не потерпіли.

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