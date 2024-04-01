Росіяни б'ють по Харкову новими снарядами – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що окупаційна армія Росії використовує нову зброю для ударів по місту – снаряди більшого радіусу дії.

Про це він сказав в інтерв’ю LIGA.net .

"Росія використовує нову зброю. Таким же снарядом 28 березня також ударили по передмістю Харкова. Зруйнували будівлі у приватному секторі. Росіяни не підійшли ближче до міста. Але використовують новий снаряд більшого радіусу дії", - зазначив він.

Як зауважив Терехов, окупанти переважно обстрілюють Харків з Бєлгорода та області. Найчастіше б'ють ракетами С-300 саме з Бєлгородської області.

"Ці снаряди за 40 секунд долітають до Харкова. Зараз росіяни почали частіше застосовувати "шахеди". Раніше такого не було. Є влучання у житлові будинки, нафтобазу. Щось наше ППО може збити. Але, на жаль, безпілотники ще долітають", - каже він.

Міський голова Харкова наголосив, що закрити небо над містом – дуже важливо. Найперше завдання, щоб місто могло жити.

"Це і про боротьбу з БПЛА, і про протиракетну оборону", - резюмував Ігор Терехов.

Нагадаємо, вранці 1 квітня у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

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