Евакуація з Харкова: Терехов відповів – буде чи ні

На сьогодні немає причин для евакуації жителів Харкова, і будь-яка інша інформація – частина російської ІПСО, аби залякати містян.

Про це мер Харкова Ігор Терехов повідомив у інтерв'ю виданню LIGA.net.

Хоча нинішня евакуація з певних районів Харківщини не стосується обласного центру, Терехов відповів, чи має бачення і плани, як це можна швидко зробити у разі потреби.

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"Евакуація йде з області, де тривають бойові дії. І ці люди їдуть до Харкова. Наразі у місті – 1,3 млн мешканців", – поінформував міський голова.

"Поки ні ми, ні військові не бачимо приводів для евакуації з Харкова. Це частина російських ІПСО, щоб залякати і змусити нервувати містян", – наголосив Терехов.

Нагадаємо, росіяни заявляють про свої наміри захопити Харків. Коментуючи це, головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що вживаються всі заходи для реагування на можливість підготовки ворога до наступальних дій. Якщо окупанти знову рушать на Харків, він стане для них фатальним містом.

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