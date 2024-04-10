В Україні жорстоко вбили ще одного підлітка: усі подробиці злочину — огляд

На Черкащині забили до смерті 17-річного юнака і заховали його тіло, прикопавши в полі. Правоохоронці вже затримали двох підозрюваних. Як виявилось – це не перший злочин, який вони скоїли. Жителі села шоковані такими звірствами і почали говорити правду.

Про подробиці моторошного вбивства розповіла Вікторія Панченко в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.UA.

Забили до смерті та прикопали

Тіло 17-річного Вадима Редька поліція виявила пізно ввечері 4 квітня у полі біля села Набутів, що на Корсунщині. Він зник напередодні. Тоді ж мати і звернулася до поліції.

Як написала мати загиблого, родина переїхала до села Набутів Черкаської області з Краматорська. Чоловік пішов служити до лав ЗСУ. В ніч проти 4 квітня син пішов гуляти і більше додому не повернувся. Наступного дня їй повідомили, що сина більше немає.

“Люди добрі! У моїй сім'ї трапилось велике горе - двоє нелюдів жорстоко вбили мого 17 річного сина. Ми переселенці з Краматорська, а ось уже 2 роки проживаємо в селі Набутів Черкаського району Черкаської області. Саме звідси мій чоловік пішов у ЗСУ. У ніч з 3 на 4 квітня мій син пішов гуляти. І більше додому не повернувся. На другий день мене повідомили, що мого сина більше немає в живих. Я боюся, що моя справа може бути не розкритою і забутою, а винні не понесуть покарання. Тому звертаюся до кожного з вас! Підкажіть, будь ласка, контакти людей, органів, організацій, телепрограм, які надали б справі розголосу і допомогли правосуддю”, - написала згорьована жінка у Facebook.

У повідомленні черкаської поліції йдеться про те, що зниклий юнак був по-звірячому вбитий, а до скоєння цього злочину причетні двоє місцевих парубків - 18-річний Андрій Гончар і 20-річний Богдан Ященко. Тіло підлітка зловмисники засипали землею.

“За даними слідства, напередодні вони разом із потерпілим вживали алкогольні напої. На ґрунті неприязних відносин виник конфлікт, що переріс у бійку. Двоє хлопців жорстоко побили неповнолітнього, що призвело до його смерті. Щоб приховати сліди вчиненого злочину, вони вивезли тіло потерпілого в поле і прикопали”, - повідомили в поліції.

Люди почали говорити

У селі історія з вбивством підлітка поставила людей на вуха і вони почали говорити те, про що мовчали раніше. Виявилось, що це не перший злочин одного з підозрюваних. Зокрема, жителька села Ірина, написала у своїх соцмережах про ще одне вбивство, нібито скоєне Гончаром. Він подробиць волосся стає дибки.

У правоохоронних органах підтверджують, що на сьогодні по Гончару, якому лише вісімнадцять, уже є дві справи, які досі слухають у судах, але ці провадження не пов’язані із вбивством людини. Перша стосується статті 125-ї (умисне легке тілесне ушкодження), при цьому вона була перекваліфікована з більш жорсткої 121-ї (умисне тяжке тілесне ушкодження). Та стаття 186-а – грабіж. На момент скоєння злочинів Гончар був неповнолітнім. Наразі в обох справах рішення ще не ухвалені.

У справі про вбивство Вадима Редьки суд обрав обом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі.

Мешканці села та мати вбитого хлопця бояться, що підозрювані уникнуть покарання, тому просять максимального поширення й розголосу цієї історії.

Вбивство на фунікулері у Києві

Нагадаю, нещодавно українське суспільство сколихнула новина про ще одне вбивство. 16-річного юнака штовхнули на станції фунікулера у Києві, він налетів на скло, яке перерізало йому горло. Відео з місця трагедії потрапило до Мережі.

Підозрюваного у вбивстві майже одразу затримали. Ним виявився Артем Косов - військовослужбовець, водій Управління Державної охорони України.

9 квітня Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави. Артема Косова звинувачують в умисному вбивстві. Якщо його вину доведуть, йому загрожує до 15 років за гратами.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "НОВЕ ЖОРСТОКЕ ВБИВСТВО ПІДЛІТКА: історія, від якої мурахи по шкірі!"

Нагадаємо, у місті Ананьїв Одеської області 16-річний підліток вбив матір за відмову у кишенькових грошах та 7-річну сестру та пішов гуляти.

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