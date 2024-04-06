В Британии пенсионерка купила в кредит дом для беженцев из Украины – BBC

Пенн-Барвелл принимала украинскую семью в своем доме в течение полутора лет, а затем купила для них отдельный дом.

Британская пенсионерка купила дом, чтобы семья беженцев, которую она приняла у себя после начала полномасштабного вторжения России в Украину, наконец имела собственный дом и могла чувствовать себя более свободно и уверенно. Дженни Пенн-Барвелл объяснила, что это было "очевидное решение".

Об этом пишет BBC.

Дженни Пенн-Барвелл из английского городка Истли, как и тысячи других граждан Великобритании, отозвалась на призыв правительства и пригласила к себе украинскую семью, которая из-за войны войны была вынуждена покинуть свой дом на севере Киевской области.

Оксана Чернова и две ее дочери – 17-летняя Елена и 14-летняя Яра прожили в доме Дженни полтора года. А после этого британка купила отдельный дом, чтобы разместить там украинскую семью.

По словам Оксаны, когда Дженни дала ей ключи, наконец-то появилось ощущение, что можно перестать убегать.

"Это замечательно, у меня было ощущение, что я бежала, бежала, бежала и наконец-то остановилась. Я просто расслабляюсь и позволяю дочерям делать, что они хотят, и осуществлять свои мечты", – поделилась своими впечатлениями Оксана.

Женщина также добавила, что все это время в Великобритании она пыталась работать как можно больше и быть полезной.

Из Украины семья уехала почти сразу после начала боевых действий, чтобы спасти детей. Муж Оксаны, Слава, который до войны был мастером по спецэффектам в кинопроизводстве, остался в Украине и вступил в ряды ВСУ.

Пенн-Барвелл говорит, что она не очень богата, но решила, что у нее есть возможность взять ипотеку и сдать дом в аренду Оксане с дочерьми. Женщина также добавила, что "подлинно гордится" тем, как ее гостям удалось устроиться на новом месте.

"Дело не в том, что нам было слишком тесно, мы ссорились или что-то такое, совершенно нет, но я понимала, что им нужен собственный дом. Пожалуй, это показалось мне очевидным, потому что им больше негде было взять жилье в аренду, и я подумала, что если я могу что-то сделать, то я должна это сделать. Я могла, поэтому я сделала. Если вам ничего не нужно, почему бы не сделать что-нибудь полезное?", – рассказала Дженни Пенн-Барвелл.

Оксана с дочерьми переехали в новый дом полгода назад. У девочек теперь есть свои отдельные комнаты, учатся в местной школе и готовятся к экзаменам.

Яра и Елена рассказали журналистам, что за это время Дженни стала членом их семьи, и теперь они называют ее "бабушкой".

"Она однозначно член нашей семьи. Сейчас я вижусь с ней не так часто, как хотелось бы, я скучаю по ней, она действительно может сделать мой день лучше", – поделилась Оксана.

Женщина также добавила, что ее сердце осталось в Украине, но она все равно чувствует себя счастливой, видя, что счастливы ее дети.

Напомним, часть украинских беженцев в Британии рискует остаться без жилья. Приблизительно один из 14 украинских беженцев стал беспризорным после расторжения или прекращения отношений со спонсорскими семьями.

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