Что лучше – таблетки или капсулы: в чем разница, как действуют

Часто в аптеках можно встретить одно средство, например ибупрофен, в различных формах: капсулах и таблетках. При этом капсулы обычно более дорогие. В чем разница и что более эффективно?

Именно от формы выпуска лекарства зависит их влияние на организм. Но это правило действует не для всех препаратов. Поэтому иногда есть смысл покупать капсулы, которые сложнее в производстве, поэтому дороже, а иногда можно обойтись более дешевыми таблетками с такой же дозировкой и действующим веществом.

Таблетки и капсулы: в чем разница

Таблетки и капсулы считаются жесткими лекарственными формами, которые нужно глотать и запивать достаточным количеством воды. Они содержат тщательно отмеренную дозировку активного компонента, который и влияет на организм. Также в них могут содержаться вспомогательные вещества для объема и дополнительных свойств:

стабилизаторы, подсластители, красители, ароматизаторы для защиты лекарств от разрушения и окисления;

средства доставки активного компонента, которые помогают управлять его влиянием на организм.

Основное отличие между капсулами и таблетками является именно во вспомогательных веществах, придающих этим формам различных свойств. Потому и таблетки, и капсулы имеют свои преимущества и недостатки.

Таблетки

Через сколько времени действуют таблетки: они сначала должны раствориться и уже после этого усваиваются в кишечнике. / Фото: Unsplash

Это небольшие твердые кусочки лекарства, которые обычно изготавливаются из прессованного порошка и имеют разные размеры, форму и толщину. Чаще всего производители их делают круглой или овальной формы, сплющенными.

Основные преимущества таблеток:

длительный срок хранения — порошки более стабильные, поэтому таблетки можно хранить дольше;

— порошки более стабильные, поэтому таблетки можно хранить дольше; в одной дозе высокая концентрация действующего вещества — прессованный порошок занимает небольшой объем, поэтому таблетку можно сделать сильнодействующей;

— прессованный порошок занимает небольшой объем, поэтому таблетку можно сделать сильнодействующей; некоторые таблетки можно делить – если на таблетках есть вертикальная линия, их можно делить, уменьшая тем самым дозировку;

– если на таблетках есть вертикальная линия, их можно делить, уменьшая тем самым дозировку; более низкая стоимость — их просто производить, а потому они дешевле;

— их просто производить, а потому они дешевле; не содержат животного желатина — подходят вегетариацам и тем, кто по религиозным соображениям не потребляет свинину.

Несмотря на все плюсы, таблетки также имеют и минусы.

медленный эффект – таблетке требуется определенное время, чтобы раствориться, а потому она дольше будет усваиваться в кишечнике и медленнее действовать;

– таблетке требуется определенное время, чтобы раствориться, а потому она дольше будет усваиваться в кишечнике и медленнее действовать; часто неприятный вкус – хотя к некоторым таблеткам сегодня добавляют ароматизаторы, их бывает сложно проглотить;

– хотя к некоторым таблеткам сегодня добавляют ароматизаторы, их бывает сложно проглотить; низкая биодоступность – некоторые порошки могут растворяться неравномерно и действовать не так, как ожидает врач.

Капсулы

Почему капсулы, а не таблетки: преимущества и недостатки / Фото: Unsplash

Это небольшие тонкие контейнеры, изготавливаемые из растворимых материалов (в частности, животного желатина). Капсулы могут быть жесткими (заполняются порошком) и мягкими и эластичными (лекарства в форме пасты или жидкости). Чаще их изготовляют цилиндрической формы.

Основными преимуществами капсул являются:

быстрое действие – жидкости, гели и порошки в капсуле быстрее усваиваются кишечником;

– жидкости, гели и порошки в капсуле быстрее усваиваются кишечником; нейтральный вкус – оболочка капсул не имеет никакого вкуса;

– оболочка капсул не имеет никакого вкуса; высокая биодоступность – пасты, гели и жидкости растворяются равномерно, поэтому их эффект всегда ожидаемый.

Капсулы также имеют некоторые минусы:

низший срок хранения — пасты, гели и жидкости чувствительны к свету и влажности, поэтому капсулы обычно имеют небольшой срок хранения;

— пасты, гели и жидкости чувствительны к свету и влажности, поэтому капсулы обычно имеют небольшой срок хранения; капсулу невозможно разделить — поэтому невозможно уменьшить дозировку;

— поэтому невозможно уменьшить дозировку; низкая концентрация действующего вещества — пасты, гели и жидкости объемны, поэтому обычно капсулы не такие сильнодействующие;

— пасты, гели и жидкости объемны, поэтому обычно капсулы не такие сильнодействующие; изготавливаются из животного желатина – подходящего не всем людям.

Что лучше: таблетки или капсулы

Форма лекарства подбирается врачом, учитывая то, как именно препарат будет усваиваться и взаимодействовать с организмом человека. Иногда выбор между таблетками и капсулами принципиален.

Например, когда речь идет об обезболивающих препаратах, то некоторым людям важно, чтобы они начали действовать как можно быстрее. В таком случае капсулы всегда лучше.

А вот антидепрессанты действуют медленно, стоят немало, а затем требуют уменьшения дозировки. Тогда лучше выбирать таблетки.

Иногда форма никак не влияет на эффект. Например, если выбирать, что лучше – таблеки или капсулы антибиотики – то они обычно работают одинаково.

Обратите внимание, что статья несет информационный характер. В любом случае, нужно проконсультироваться с врачом.

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