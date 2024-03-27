Что лучше – таблетки или капсулы: в чем разница, как действуют

Часто в аптеках можно встретить одно средство, например ибупрофен, в различных формах: капсулах и таблетках. При этом капсулы обычно более дорогие. В чем разница и что более эффективно?
Именно от формы выпуска лекарства зависит их влияние на организм. Но это правило действует не для всех препаратов. Поэтому иногда есть смысл покупать капсулы, которые сложнее в производстве, поэтому дороже, а иногда можно обойтись более дешевыми таблетками с такой же дозировкой и действующим веществом.
Таблетки и капсулы: в чем разница
Таблетки и капсулы считаются жесткими лекарственными формами, которые нужно глотать и запивать достаточным количеством воды. Они содержат тщательно отмеренную дозировку активного компонента, который и влияет на организм. Также в них могут содержаться вспомогательные вещества для объема и дополнительных свойств:
- стабилизаторы, подсластители, красители, ароматизаторы для защиты лекарств от разрушения и окисления;
- средства доставки активного компонента, которые помогают управлять его влиянием на организм.
Основное отличие между капсулами и таблетками является именно во вспомогательных веществах, придающих этим формам различных свойств. Потому и таблетки, и капсулы имеют свои преимущества и недостатки.
Таблетки
Это небольшие твердые кусочки лекарства, которые обычно изготавливаются из прессованного порошка и имеют разные размеры, форму и толщину. Чаще всего производители их делают круглой или овальной формы, сплющенными.
Основные преимущества таблеток:
- длительный срок хранения — порошки более стабильные, поэтому таблетки можно хранить дольше;
- в одной дозе высокая концентрация действующего вещества — прессованный порошок занимает небольшой объем, поэтому таблетку можно сделать сильнодействующей;
- некоторые таблетки можно делить – если на таблетках есть вертикальная линия, их можно делить, уменьшая тем самым дозировку;
- более низкая стоимость — их просто производить, а потому они дешевле;
- не содержат животного желатина — подходят вегетариацам и тем, кто по религиозным соображениям не потребляет свинину.
Несмотря на все плюсы, таблетки также имеют и минусы.
- медленный эффект – таблетке требуется определенное время, чтобы раствориться, а потому она дольше будет усваиваться в кишечнике и медленнее действовать;
- часто неприятный вкус – хотя к некоторым таблеткам сегодня добавляют ароматизаторы, их бывает сложно проглотить;
- низкая биодоступность – некоторые порошки могут растворяться неравномерно и действовать не так, как ожидает врач.
Капсулы
Это небольшие тонкие контейнеры, изготавливаемые из растворимых материалов (в частности, животного желатина). Капсулы могут быть жесткими (заполняются порошком) и мягкими и эластичными (лекарства в форме пасты или жидкости). Чаще их изготовляют цилиндрической формы.
Основными преимуществами капсул являются:
- быстрое действие – жидкости, гели и порошки в капсуле быстрее усваиваются кишечником;
- нейтральный вкус – оболочка капсул не имеет никакого вкуса;
- высокая биодоступность – пасты, гели и жидкости растворяются равномерно, поэтому их эффект всегда ожидаемый.
Капсулы также имеют некоторые минусы:
- низший срок хранения — пасты, гели и жидкости чувствительны к свету и влажности, поэтому капсулы обычно имеют небольшой срок хранения;
- капсулу невозможно разделить — поэтому невозможно уменьшить дозировку;
- низкая концентрация действующего вещества — пасты, гели и жидкости объемны, поэтому обычно капсулы не такие сильнодействующие;
- изготавливаются из животного желатина – подходящего не всем людям.
Что лучше: таблетки или капсулы
Форма лекарства подбирается врачом, учитывая то, как именно препарат будет усваиваться и взаимодействовать с организмом человека. Иногда выбор между таблетками и капсулами принципиален.
Например, когда речь идет об обезболивающих препаратах, то некоторым людям важно, чтобы они начали действовать как можно быстрее. В таком случае капсулы всегда лучше.
А вот антидепрессанты действуют медленно, стоят немало, а затем требуют уменьшения дозировки. Тогда лучше выбирать таблетки.
Иногда форма никак не влияет на эффект. Например, если выбирать, что лучше – таблеки или капсулы антибиотики – то они обычно работают одинаково.
Обратите внимание, что статья несет информационный характер. В любом случае, нужно проконсультироваться с врачом.
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