На оккупированной части Херсонщины взвился флаг Украины – видео

ВСУ установили на оккупированном левобережье Днепра флаг Украины.
Экипаж БпЛА одного из подразделений 124-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ разместил флаг Украины на оккупированной территории левого берега Днепра в Херсонской области.
Видео показала пресс-служба бригады.
"Враг всегда должен помнить, что ему нечего делать на нашей земле, поэтому мы ежедневно ему напоминаем об этом "подарками", а также наглядно", — говорится в сообщении.
В бригаде добавили, что украинское знамя на оккупированной части Херсонщины разместили пилоты "Электроник", "Гитарист", "Скип" и "Пират" двумя дронами Mavic-3.
Напомним, пограничники установили флаг Украины практически над позициями российских оккупантов – видео.
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