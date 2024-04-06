На окупованій частині Херсонщини замайорів прапор України – відео

ЗСУ встановили на окупованому лівобережжі Дніпра прапор України.
Екіпаж БпЛА одного з підрозділів 124-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ розмістив прапор України на окупованій території лівого берега Дніпра у Херсонській області.
Відео показала пресслужба бригади.
"Ворог завжди повинен пам'ятати, що йому нічого робити на нашій землі, тож ми щодня йому нагадуємо про це "подарунками", а також й наочно", - йдеться у повідомленні.
У бригаді додали, що український стяг на окупованій частині Херсонщини розмістили пілоти "Електронік", "Гітарист", "Скіп" та "Пірат" двома дронами Mavic-3.
Нагадаємо, прикордонники встановили прапор України практично над позиціями російських окупантів – відео.
Читайте також провідні новини дня:
- Переламний момент у війні: Україна знайшла "Ахіллесову п’яту" Росії, і Захід про це прекрасно знає
- Найстаріша армія Європи: чому в Україні воюють "діди", коли Росія на фронт забирає від 18 років
- "Такі діаманти не пропадуть": в Раді натякнули на те, хто заплатив 30 мільйонів за звільнення скандального СБУвця Шила