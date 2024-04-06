Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На окупованій частині Херсонщини замайорів прапор України – відео

На окупованій частині Херсонщини замайорів прапор України – відео

Прапор України на окупованій частині Херсонської області / Фото: скриншот

ЗСУ встановили на окупованому лівобережжі Дніпра прапор України.

Екіпаж БпЛА одного з підрозділів 124-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ розмістив прапор України на окупованій території лівого берега Дніпра у Херсонській області.   

Відео показала пресслужба бригади. 

"Ворог завжди повинен пам'ятати, що йому нічого робити на нашій землі, тож ми щодня йому нагадуємо про це "подарунками", а також й наочно", - йдеться у повідомленні.

У бригаді додали, що український стяг на окупованій частині Херсонщини розмістили пілоти "Електронік", "Гітарист", "Скіп" та "Пірат" двома дронами Mavic-3. 

Нагадаємо, прикордонники встановили прапор України практично над позиціями російських окупантів – відео.

Читайте також провідні новини дня:

Прапор України на окупованій частині Херсонщини 

Прапор України на окупованій частині Херсонщини 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація