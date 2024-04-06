На окупованій частині Херсонщини замайорів прапор України – відео

Екіпаж БпЛА одного з підрозділів 124-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ розмістив прапор України на окупованій території лівого берега Дніпра у Херсонській області.

Відео показала пресслужба бригади.

"Ворог завжди повинен пам'ятати, що йому нічого робити на нашій землі, тож ми щодня йому нагадуємо про це "подарунками", а також й наочно", - йдеться у повідомленні.

У бригаді додали, що український стяг на окупованій частині Херсонщини розмістили пілоти "Електронік", "Гітарист", "Скіп" та "Пірат" двома дронами Mavic-3.

Нагадаємо, прикордонники встановили прапор України практично над позиціями російських окупантів – відео.

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