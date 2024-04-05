Курс валют на 8 апреля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

В понедельник доллар, евро и злотый подешевеют.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 8 апреля. Так, по сравнению с предыдущим банковским днем, пятницей апреля, доллар, евро и злотый подешевеют. Больше всего упадет в цене валюта Евросоюза – ее курс снизится на 25 копеек.

Об этом сообщили на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 38,84 (–18 коп.)

Курс евро

1 евро – 42,09 (–25 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,82 (–3 коп.)

Напомним, в НБУ объяснили, почему у украинцев растут зарплаты. Работодатели повышают выплаты на фоне кадровых проблем и роста мигрантов.

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