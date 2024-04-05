Курс валют на 5 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар стремительно подешевел перед выходными.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 5 апреля. Стоимость доллара на 17 коп. меньше курса предыдущего дня. Евро прибавил в цене 8 коп., а польский злотый - 2 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 39,02 грн (-17 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 42,34 грн (+8 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,85 грн (+2 коп.).
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 38,80 – 39,40 грн
- "ПУМБ" – 39,10 – 39,60 грн
- "УкрСиббанк" — 38,90 — 39,50 грн
- "Укрэксимбанк" – 38,95 – 39,55 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 41,95 – 42,95 грн
- "ПУМБ" – 42,20 – 42,80 грн
- "УкрСиббанк" — 41,75 — 42,75 грн
- "Укрэксимбанк" – 42,30 – 43,10 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,76 – 9,96 грн
- "ПУМБ" – 9,50 – 9,95 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,70 – 10,05 грн
Как сообщалось, в Украине с 1 апреля будет повышена минимальная зарплата. Она будет составлять 8000 грн, что на 900 грн больше, чем раньше.
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