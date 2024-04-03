Увеличатся ли тарифы на свет: в НКРЭКУ дали ответ

Главе НКРЭКУ неизвестно о планах изменения режима ПСО (возложение специальных обязательств) с 1 мая и о возможности изменений тарифов.
Работа по изменению действующих тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей в Украине не ведется.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
В сообщении напомнили, что ранее глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк в комментарии информационному агентству "Интерфакс-Украина" сообщил, что ему неизвестно о планах изменения режима ВСО (возложение специальных обязательств) с 1 мая и о возможности изменений тарифов, в частности, поскольку принятие соответствующих решений не является компетенцией НКРЭКУ.
"Закладывание других смыслов в этот комментарий обманчиво и меняет его по существу", — подчеркнули в пресс-службе НКРЭКУ.
Как известно, режим ВСО предусматривает, что до 1 мая 2024 разницу между тарифами и рыночной ценой покрывают НАЭК "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко во время телемарафона заверил, что тарифы на свет не будут повышать.
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