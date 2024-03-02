В Украине вырастут тарифы на воду: на сколько больше придется платить

Украинцев ждет поэтапное подорожание услуг водоснабжения и водоотведения.

Об этом сообщил президент Ассоциации водоканалов Дмитрий Новицкий.

"В каждом городе – это свой вопрос и своя стоимость. Предоставляются расчеты, проверяются специалистами НКРЭКУ и затем устанавливаются в два этапа. Первым этапом одобряются, вводятся в режим обсуждений, а затем устанавливают. Были опубликованы по некоторым городам одобрения расчетов. Это значит, что пошел процесс обсуждения. Мы ожидали, что до 1 апреля во всех водоканалах будет установление тарифа. Средний рост, насколько мне известно, должен произойти примерно на 15%, хотя это не покрывает всех расходов водоканалов. С нашей точки зрения обоснования, в среднем по Украине должен произойти рост в среднем на 45-50%. Тем более, это касается городов, которые ближе к боевым действиям. Там ситуация еще сложнее. Еще одним фактором уменьшения поступлений в водоканалы есть отток потребителей. Там меньше стало людей, меньше отпускается вода, меньше поступлений на счета предприятий", — сказал он.

По его данным, ущерб водоканалов уже достиг 8 млрд грн. А недофинансирование наших систем обеспечения по отрасли в целом – 18 млрд грн.

"Поэтому общество должно решить, где именно искать деньги на поддержку отрасли – если не тариф, должна быть поддержка из бюджетов", – добавил он.

Тем временем, в Украине водоканалы начали отключать должникам воду.

Ранее сообщалось, что тарифы на электроэнергию поднимут в среднем до 3,5–4 грн.

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