Сырский сообщил, почему по некоторым направлениям не удается держать оборону

Пока ситуация на фронте в войне с РФ остается сложной, но контролируемой. Кроме того, в отдельные бригады на востоке, где есть проблемы с подготовкой штаба, были отправлены группы специалистов для передачи опыта и оказания помощи.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

"Продолжаю работать на Восточном фронте. В течение трех дней вполне стало понятно, почему в случае одинаковых показателей укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой – одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим – нет. В первую очередь это зависит от командира бригады, уровня его подготовки, опыта, способности принимать адекватные и взвешенные решения и понимание всей полноты ответственности за выполнение поставленных задач и за жизнь и здоровье своих подчиненных", — подчеркнул Сырский.

Затем главком отправил специалистов в отдельные бригады, в частности для передачи опыта. По его словам, были приняты необходимые решения по обеспечению резервов, боеприпасов, БПЛА и другого оборудования.

"В отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой, а действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных, я вынужден принимать кадровые решения", — заявил Сырский.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ отметил действия военнослужащих 54 ОМБр, 25 ОПГБр, 47 ОМБр и 79 ОДШБр.

Напомним, ранее главнокомандующий Александр Сырский заявил о сложной ситуации на фронте. В частности, особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском направлении. Он отмечал, что оккупационная армия продолжает активные наступательные действия по многим направлениям линии фронта.

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