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В Украине водоканалы начали отключать должникам воду: как это происходит (видео)

В Украине водоканалы начали отключать должникам воду: как это происходит (видео)

Отключение воды должникам в многоэтажке

Должникам предлагают либо платить, либо реструктуризировать долг.

С сегодняшнего дня водоканалы начали отключать злобных неплательщиков. На Кировоградщине потребители должны более 184 миллионов гривен. В прошлом месяце коммунальщики уговаривали людей оплатить или реструктуризировать задолженность, а теперь – начали отключать за долги.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Шворак.

Контроллеров водоканала должники встречают с криками скандалами и чуть ли не кулаками, но чаще просто не открывают дверь.

Впрочем, для того, чтобы отключить квартиру за долги заходить внутрь и не надо. Всё происходит на крыше. Специальный прибор с камерой запускается в систему канализации дома и блокирует трубу квартиры должника.

Отключение воды / ©
Отключение воды

Чтобы избежать отключения абоненты могут погасить долг прямо на месте. Под подъездом ждет мобильная касса. Если же "крот" уже заблокировал канализацию, то придется не только погасить долг, но и оплатить подключение почти 5 тысяч гривен.

В частных домах коммунальщики просто разрывают яму и глушат ведущую в дом трубу. Сколько стоит восстановить подачу воды после уплаты задолженности в этом случае будут подсчитываться индивидуально. Но не менее 2000 гривен.

Коммунальщики призывают абонентов либо уплатить долг сразу, либо заключить договор о его реструкторизации и выплачивать частями.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Свет уже отрезают! А теперь – еще и ВОДУ за долги!

Напомним, в Украине тарифы на холодную воду планируют поднять в два этапа.

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