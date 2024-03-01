В Украине водоканалы начали отключать должникам воду: как это происходит (видео)

С сегодняшнего дня водоканалы начали отключать злобных неплательщиков. На Кировоградщине потребители должны более 184 миллионов гривен. В прошлом месяце коммунальщики уговаривали людей оплатить или реструктуризировать задолженность, а теперь – начали отключать за долги.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Шворак.

Контроллеров водоканала должники встречают с криками скандалами и чуть ли не кулаками, но чаще просто не открывают дверь.

Впрочем, для того, чтобы отключить квартиру за долги заходить внутрь и не надо. Всё происходит на крыше. Специальный прибор с камерой запускается в систему канализации дома и блокирует трубу квартиры должника.

Отключение воды

Чтобы избежать отключения абоненты могут погасить долг прямо на месте. Под подъездом ждет мобильная касса. Если же "крот" уже заблокировал канализацию, то придется не только погасить долг, но и оплатить подключение почти 5 тысяч гривен.

В частных домах коммунальщики просто разрывают яму и глушат ведущую в дом трубу. Сколько стоит восстановить подачу воды после уплаты задолженности в этом случае будут подсчитываться индивидуально. Но не менее 2000 гривен.

Коммунальщики призывают абонентов либо уплатить долг сразу, либо заключить договор о его реструкторизации и выплачивать частями.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Свет уже отрезают! А теперь – еще и ВОДУ за долги!

Напомним, в Украине тарифы на холодную воду планируют поднять в два этапа.

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