"Красные линии" Путина разрушают французы: эксперт прокомментировал громкое заявление Макрона

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке иностранных войск в Украину в определенной степени свидетельствует о размывании "красных линий" по поводу того, что НАТО не должно вовлекаться в боевые действия на территории Украины.

Такое мнение высказал аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ежак в эфире телеканала "Эспрессо".

“Возможно, во Франции есть соответствующее политическое соображение. Важным является промышленный элемент относительно того, что в отличие от американских ракет французские ракеты можно использовать по целям в РФ, по крайней мере, против законных целей, таких как иранские ракеты. Это политическое лидерство. Это наибольшее на сегодняшний день размытие "красных линий", которые Путин создал в феврале 2022 года. Французы, в политическом отношении, это просто колоссальное размытие, даже разрушение этих "красных линий", это очень важно", — отметил он.

Разговоры о войсках НАТО в Украине — фактически начало практических переговоров, условий членства Украины в НАТО, говорит Ёж.

Франция взяла политическое лидерство, чтобы сплотить Европу для определенных целей. Франция хотела бы соединить европейские ресурсы в своем видении. То, что было сказано Макроном, естественно. Однозначно речь не идет о том, чтобы войска НАТО воевали вместо наших войск. Это не о замене закона о мобилизации и всего, что с ним связано. Скорее всего, это те соглашения, которые сейчас Украина заключает с Европой об автоматической реакции наших партнеров, в случае опасности для Украины”, — отметил он.

По его словам, речь идет о таких формах присутствия, которые сделают реакции со стороны стран НАТО автоматическими.

“Это не только военное присутствие, но и промышленное, финансовое и политическое. В то же время военное присутствие может быть разным: спецназ, консультанты, советники, экипажи, обслуживающие технику, инженерные подразделения. Не достаточно того, что это может быть, это уже есть. Сейчас вопрос в том, какие страны готовы увеличить такое присутствие и брать на себя дополнительные обязательства по автоматической реакции в случае опасности, угрозе для Украины», — добавил аналитик Нацститута стратегических исследований.

Напомним, Франция рассматривает возможность отправки в Украину спецназовцев, которые могли бы "защитить некоторые территории Украины и ограничить удары со стороны России".

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