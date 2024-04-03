Чи зростуть тарифи на світло: у НКРЕКП дали відповідь

Голові НКРЕКП невідомо про плани зміни режиму ПСО (покладання спеціальних зобов’язань) з 1 травня та про можливість змін тарифів.

Робота щодо зміни чинних тарифів на електричну енергію для побутових споживачів в Україні не ведеться.

Про це повідомили у пресслужбі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

У повідомленні нагадали, що раніше голова НКРЕКП Валерій Тарасюк у коментарі інформаційній агенції “Інтерфакс-Україна” повідомив, що йому невідомо про плани зміни режиму ПСО (покладання спеціальних зобов’язань) з 1 травня та про можливість змін тарифів, зокрема, оскільки ухвалення відповідних рішень не є компетенцією НКРЕКП.

“Закладання інших сенсів у цей коментар є оманливим та змінює його по суті”, - наголосили у пресслужбі НКРЕКП.

Як відомо, режим ПСО передбачає, що до 1 травня 2024 року різницю між тарифами та ринковою ціною покривають НАЕК "Енергоатом" та "Укргідроенерго".

Нагадаємо, раніше міністр енергетики України Герман Галущенко під час телемарафону запевнив, що тарифи на світло не будуть підвищувати.

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