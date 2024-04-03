"ЗСУ потрібні молоді кадри": офіцер про зниження мобілізаційного віку

За словами офіцера, командири, з якими він спілкувався, рекомендували знижувати мобілізаційний вік до 23 або хоча б до 24 років.

Збройним силам все ж потрібна молодь, бо саме молоді люди у війську – більш мотивовані та професійні.

Про це у коментарі "Київ 24" заявив офіцер ЗСУ Назарій Кішак, коментуючи підписання законопроєкту про зниження призовного віку.

"Ми, Збройні сили, і нам потрібні нові кадри, молодь, яка прийде більш мотивована і яка замінить вже з часом нас. Тому що рік за роком йде, а нам потрібно готувати молоду, сильну армію, яка буде, у першу чергу, професійна... Хлопці, які зараз виростають... вони бачать зміни в Збройних силах, вони бачать, що все ж таки пішла нормальна підготовка, вони бачать це на наявному прикладі. І тому це добре і це потрібно навіть було робити швидше", – каже військовий.

За словами офіцера, командири, з якими він спілкувався, рекомендували знижувати мобілізаційний вік до 23 або хоча б до 24 років.

"Я особисто пішов воювати ще у 20 років під час АТО. І я не жалію про це. Щоб стати професійним військовим, потрібні роки", – підсумував Назарій Кішак.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський підписав закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників від 27-ми до 25-ти років. Це означає, що відтепер під мобілізацію в Україні підпадають чоловіки у віці від 25 років, а не від 27.

За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, деякі командири в Україні озвучували думку знизити межу віку до 23 років.

Адвокат Ростислав Кравець своєю чергою розкритикував законопроєкт про зниження граничного віку призовників.

Читайте також: