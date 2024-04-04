Курс валют на 4 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар и евро потеряли в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 4 апреля. Стоимость доллара на 13 коп. меньше курса предыдущего дня. Евро потерял в цене 1 коп., а польский злотый остался без изменений.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 39,19 грн (-13 коп.)

Курс евро

1 евро – 42,26 грн (- 1коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,83 грн (0 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 38,90 – 39,50 грн

"ПУМБ" – 39,10 – 39,60 грн

"УкрСиббанк" — 38,90 — 39,50 грн

"Укрэксимбанк" – 39,05 – 39,65 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 41,95 – 42,95 грн

"ПУМБ" – 42,20 – 42,80 грн

"УкрСиббанк" — 41,75 — 42,75 грн

"Укрэксимбанк" – 42,30 – 43,10 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,74 – 9,93 грн

"ПУМБ" – 9,50 – 9,95 грн

"Укрэксимбанк" – 9,70 – 10,00 грн

Как сообщалось, украинцам блокируют банковские карты. В НБУ заявил, что банки имеют право разорвать сотрудничество с клиентом в одностороннем порядке, если это предусмотрено законодательством.

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