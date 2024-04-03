Гороскоп на 4 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда могут вспыхивать ссоры

День, когда ссоры и конфликты – под влиянием лунной энергии – могут вспыхивать на каждом шагу и без какого-либо повода.

Можно считать, что потраченная на них драгоценная энергия сгорит – в буквальном смысле слова: она не принесет никакой пользы, а вот огорчений и разочарований – прежде всего в людях – сколько угодно. Поэтому самое важное сегодня – сдерживать собственные эмоции и игнорировать агрессию окружающих. Оптимальное поведение в этот день – сосредоточенность на своем внутреннем мире и любимом занятии, которое минимизирует царящий в мире энергетический негатив.

Овен

Все свободное – и даже несвободное – время звезды советуют вам посвятить занятию, которое вызывает у вас позитивные эмоции – например, общение с домашними любимцами или прогулкам на природе.

Телец

Эмоциональная реакция на чужие – агрессивные – выпады являются именно тем, чего будут добиваться от вас недоброжелатели: оставьте их с носом, проигнорировав их вызывающее поведение.

Близнецы

Лучшим средством от плохого настроения, которое будет преследовать вас в этот день, станет пресловутое позитивное мышление: настройтесь на хорошее и неприятности исчезнут как будто бы сами по себе.

Рак

Лучший способ поссориться со своими домашними – разделить с ними домашние хлопоты, которые вы запланировали на этот день: Если вам действительно нужно навести порядок именно сегодня, сделайте это сами.

Лев

День благоприятен для любой интеллектуальной деятельности, от решения профессиональной задачи до литературного творчества: возможно, они не будут иметь серьезных перспектив, зато настроят на позитив.

Дева

Редкий день, когда можно не обращать внимания на сны, гадания и разнообразные знаки, которые могут попадаться то тут, то там: особого смысла они в себе не несут, поэтому не стоит принимать их близко к сердцу.

Весы

Обстоятельства могут подталкивать представителей вашего – дипломатичного и уравновешенного – знака к тому, чтобы изменить себе и встрять в какой-нибудь конфликт – не идите у них на поводу.

Скорпион

Чтобы заглушить плохое настроение, которое может сопровождать вас с самого утра, нужно нагрузит себя работой: чем больше ее будет, тем лучше – как для вас, так и для окружающих вас людей.

Стрелец

Не стоит делать приятные жизненные перемены достоянием широкой общественности: такое явление, как сглаз, к сожалению, еще никто не отменял, поэтому стоит помнить о том, что счастье любит тишину.

Козерог

Велика вероятность того, что кто-то из окружающих – возможно, даже близких – людей будет сознательно выводить вас на всплеск негативных эмоций: постарайтесь сдержаться и никак на это не реагировать.

Водолей

День, несмотря на его будний статус, благоприятен для работы по дому: самое главное, не столько навести чистоту и порядок, сколько избавиться от ненужных вещей – это придаст делам необходимое ускорение.

Рыбы

Звезды призывают вас быть терпеливыми и снисходительными к себе, нужно простить свойственные вам меленькие слабости и связанные с ними ошибки, от которых никто в нашем мире не застрахован.

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