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Курс валют на 3 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на 3 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ установил официальный курс валют на среду, 3 апреля. / Фото: pixabay.com

Стоимость доллара и евро стремительно выросла.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 3 апреля. Стоимость доллара на 25 коп. больше курса предыдущего дня. Евро прибавил в цене 14 коп., а польский злотый – 1 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 39,32 грн (+25 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 42,27 грн (+14 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 9,83 грн (+1 коп.).

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 39,00 – 39,60 грн
  • "ПУМБ" – 38,90 – 39,40 грн
  • "УкрСиббанк" — 38,90 — 39,45 грн
  • "Укрэксимбанк" – 38,95 – 39,55 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 41,95 – 42,95 грн
  • "ПУМБ" – 42,20 – 42,80 грн
  • "УкрСиббанк" — 41,75 — 42,75 грн
  • "Укрэксимбанк" – 42,15 – 42,5 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 9,74 – 9,93 грн
  • "ПУМБ" – 9,50 – 9,95 грн
  • "Укрэксимбанк" – 9,65 – 9,95 грн

Как сообщалось, с 1 апреля 2024-го украинцам сохранят возможность оформления субсидий на коммуналку , в то же время сумма компенсации уменьшится из-за досрочного завершения отопительного сезона.

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