Субсидии на коммуналку: какие изменения ожидают украинцев от 1 апреля

На 2024 год власти предусмотрели увеличение расходов на жилищные субсидии.
С 1 апреля 2024 года украинцам сохранят возможность оформления субсидий на коммуналку, в то же время сумма компенсации уменьшится из-за досрочного завершения отопительного сезона.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.
Во власти предусмотрели увеличение выплат на жилищные субсидии до 50 млрд грн для трех миллионов семей. Это примерно на 25% больше, чем в прошлом.
"Во время отопительного сезона средний размер пособия на оплату услуг ЖКХ составил около 1,41 тыс. грн., из-за отключения отопления произойдет сокращение и размер субсидий", — говорится в сообщении.
Кто может потерять право на субсидию
Чтобы произошли изменения, получатели обязаны обращаться в ПФУ с уведомлениями:
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в составе зарегистрированных в жилом помещении/доме членов домохозяйств;
- в социальном статусе членов домохозяйства (заключение/расторжение брака);
- в составе семьи члена домохозяйства;
- в списке получаемых коммунальных услуг, условий их предоставления;
- изменения перечня расходов на управление многоквартирным домом;
- превышение реального потребления коммунуслуг по сравнению с нормативами;
- получение дохода больше размера дохода, по которому назначена субсидия;
- незаконное получение других видов социальной помощи;
- противоправное получение пособия по оплате услуг в других местах проживания;
- незаконное использование субсидии для других целей, чем оплата коммунальных услуг;
- факт покупки нового авто, недвижимости или наличие депозита более 100 тыс. грн.
Также мы сообщали, что украинцы, имеющие задолженность за коммунальные услуги, могут лишиться субсидии.
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