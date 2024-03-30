Субсидии на коммуналку: какие изменения ожидают украинцев от 1 апреля

На 2024 год власти предусмотрели увеличение расходов на жилищные субсидии.

С 1 апреля 2024 года украинцам сохранят возможность оформления субсидий на коммуналку, в то же время сумма компенсации уменьшится из-за досрочного завершения отопительного сезона.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.

Во власти предусмотрели увеличение выплат на жилищные субсидии до 50 млрд грн для трех миллионов семей. Это примерно на 25% больше, чем в прошлом.

"Во время отопительного сезона средний размер пособия на оплату услуг ЖКХ составил около 1,41 тыс. грн., из-за отключения отопления произойдет сокращение и размер субсидий", — говорится в сообщении.

Кто может потерять право на субсидию

Чтобы произошли изменения, получатели обязаны обращаться в ПФУ с уведомлениями:

в составе зарегистрированных в жилом помещении/доме членов домохозяйств;

в социальном статусе членов домохозяйства (заключение/расторжение брака);

в составе семьи члена домохозяйства;

в списке получаемых коммунальных услуг, условий их предоставления;

изменения перечня расходов на управление многоквартирным домом;

превышение реального потребления коммунуслуг по сравнению с нормативами;

получение дохода больше размера дохода, по которому назначена субсидия;

незаконное получение других видов социальной помощи;

противоправное получение пособия по оплате услуг в других местах проживания;

незаконное использование субсидии для других целей, чем оплата коммунальных услуг;

факт покупки нового авто, недвижимости или наличие депозита более 100 тыс. грн.

Также мы сообщали, что украинцы, имеющие задолженность за коммунальные услуги, могут лишиться субсидии.

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