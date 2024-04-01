Россия атаковала Украину дронами: где нет света и когда будет

На высоковольтной подстанции в Запорожской области из-за атаки БПЛА есть поврежденное оборудование.

По состоянию на 1 апреля дефицита электроэнергии отсутствует после атак России нет. Действуют только графики почасовых ограничений в Харькове и ограничение потребления промышленности в Криворожском районе.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Также читайте Из Ирана в Россию прибыл новый рейс с грузом: в ВСУ предупредили об опасности

Какие последствия обстрелов России

На высоковольтной подстанции в Запорожской области зафиксированы взрывы БПЛА. Имеются повреждения оборудования.

Также в результате боевых действий поврежден газопровод среднего давления к зданию пожарной части в Харьковском районе. Без газоснабжения осталась часть населенного пункта и коммунально-бытовой объект.

"Из-за технологических нарушений отключилось оборудование на подстанции в Одесской области, в результате чего обесточивались потребители в г. Одесса. В течение трех часов все потребители были заживлены", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 1 апреля Россия снова атаковала Украину дронами-камикадзе. Сколько "Шахедов" сбила ПВО — читайте по этой ссылке.

Читайте ведущие новости: