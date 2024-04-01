Росія атакувала Україну дронами: де немає світла і коли буде

На високовольтній підстанції у Запорізькій області через атаку БПЛА є пошкодження обладнання.
Станом на 1 квітня дефіциту електроенергії після атак Росії немає. Діють лише графіки погодинних обмежень у Харкові та обмеження споживання для промисловості у Криворізькому районі.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
Які наслідки обстрілів Росії
На високовольтній підстанції у Запорізькій області зафіксовано вибухи БПЛА. Є пошкодження обладнання.
Також внаслідок бойових дій пошкоджено газопровід середнього тиску до будівлі пожежної частини у Харківському районі. Без газопостачання залишилась частина населеного пункту та комунально-побутовий об’єкт.
"Через технологічні порушення відключилось обладнання на підстанції на Одещині, внаслідок чого знеструмлювались споживачі у м. Одеса. Протягом трьох годин усіх споживачів заживлено", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 1 квітня Росія знову атакувала Україну дронами-камікадзе. Скільки "Шахедів" збила ППО — читайте за цим посиланням.
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