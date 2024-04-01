Поляки можуть заблокувати ще один пункт пропуску на кордоні

Наразі рух транспорту на КПП "Угринів-Долгобичув" не обмежено.

Відзавтра, 2 квітня, польські фермери можуть поновити блокування пункту пропуску "Угринів-Долгобичув", що у Львівській області. Блокування цього напрямку припинилося 28 березня.

Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів у коментарі "РБК-Україна".

"2 квітня польські фермери планують поновити блокування за напрямком пункту пропуску "Угринів-Долгобичув", де вони тимчасово припинили свої дії на період Великодніх свят. Інформацію про дату поновлення дій з блокування українські прикордонники отримували від польських колег", — повідомив він.

Наразі на цьому пункті пропуску відбувається вільний рух в обох напрямках.

Нагадаємо, станом на ранок 1 квітня блокування кордону з Польщею триває на двох КПП — "Ягодин" та "Рава-Руська". В чергах на території Польщі загалом перебуває 500 вантажівок.

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