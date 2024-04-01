Поляки могут заблокировать еще один пункт пропуска на границе

В настоящее время движение транспорта на КПП "Угринов-Долгобычев" не ограничено.

С завтрашнего дня, 2 апреля, польские фермеры могут возобновить блокирование пункта пропуска "Угринов-Долгобычев" во Львовской области. Блокирование этого направления прекратилось 28 марта.

Об этом пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в комментарии "РБК-Украина".

"2 апреля польские фермеры планируют возобновить блокирование по направлению пункта пропуска "Угринов-Долгобычев", где они временно прекратили свои действия на период Пасхальных праздников. Информацию о дате возобновления действий по блокированию украинские пограничники получали от польских коллег", — сообщил он.

В настоящее время на этом пункте пропуска происходит свободное движение в обоих направлениях.

Напомним, по состоянию на утро 1 апреля блокирование границы с Польшей продолжается на двух КПП — "Ягодин" и "Рава-Русская". В очередях на территории Польши всего находится 500 грузовиков.

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