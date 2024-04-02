Курс валют на 2 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 2 апреля. Стоимость доллара составляет 39,07 грн – это на 8 коп. больше курса предыдущего дня. Евро потерял в цене 3 коп., а польский злотый прибавил 5 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 39,07 грн (+8 коп.)

Курс евро

1 евро – 42,13 грн (-3 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,82 грн (+5 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 38,85 – 39,45 грн

"ПУМБ" – 38,90 – 39,40 грн

"УкрСиббанк" — 38,80 — 39,40 грн

"Укрэксимбанк" – 38,85 – 39,45 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 42,00 — 43,00 грн

"ПУМБ" – 42,20 – 42,80 грн

"УкрСиббанк" — 41,90 — 42,80 грн

"Укрэксимбанк" – 42,15 – 42,95 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,74 – 9,93 грн

"ПУМБ" – 9,50 – 9,95 грн

"Укрэксимбанк" – 9,65 – 9,95 грн

Как сообщалось, с 1 апреля пенсии автоматически перечислят украинцам, кто после назначения или пересчета продолжали работать. Это все при условии, что по состоянию на 1 марта 2024 года такой пенсионер приобрел 24 месяца страхового стажа.

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