Курс валют на 1 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Валюта подешевела в первый день месяца

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 1 апреля. Стоимость доллара составляет 38,99 грн – это на 23 коп. меньше. Евро потерял в цене 20 коп., а польский злотый – 0 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 38,99 грн (-23 коп.)

Курс евро

1 евро – 42,16 грн (-20 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,77 грн (0 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 38,80 – 39,40 грн

"ПУМБ" – 38,90 – 39,40 грн

"УкрСиббанк" — 38,85 — 39,50 грн

"Укрэксимбанк" – 38,90 – 39,50 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 42,00 — 43,00 грн

"ПУМБ" – 42,20 – 42,80 грн

"УкрСиббанк" — 41,85 — 42,80 грн

"Укрэксимбанк" – 42,20 – 43,00 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,70 – 9,90 грн

"ПУМБ" – 9,50 – 9,95 грн

"Укрэксимбанк" – 9,60 – 9,90 грн

Как сообщалось, в Украине с 1 апреля будет повышена минимальная зарплата. Она составляла 7 100 грн, а вырастет – до 8 000 грн.

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