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Курс валют на 1 апреля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют на 1 апреля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на понедельник, 1 апреля / Фото: ТСН.ua

В понедельник доллар, евро и злотый упадут в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 1 апреля. Так, по сравнению с предыдущим банковским днем, пятницей 29 марта, доллар, евро и злотый подешевеют. Больше всего упадет в цене валюта Соединенных Штатов — ее курс снизится на 23 копейки.

Об этом сообщили на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 38,99 (–23 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 42,16 (–20 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 9,77 (–5 коп.)

Напомним, Всемирный банк выделил Украине $1,5 млрд ссуды под гарантии Британии и Японии. Средства будут перечислены уже к концу марта.

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