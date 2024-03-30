В России признали, что атаковали Украину "Цирконом"

Россия признала, что во время обстрела Украины гиперзвуковые ракеты "Циркон". Россияне "хвастались", что произошло это в период с 23 по 30 марта.

Об этом сообщило минобороны страны-агрессора России.

"Нанесен один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Циркон" и аэробалистическими ракетами "Кинжал"", — говорится в возведении врага.

В РФ заявляют, что удар был эффективным. Мол, цели ударов "были достигнуты", а "объекты поражены". В РФ заявили, что якобы атаковали важные для украинского ВПК объекты и критическую инфраструктуру.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракеты "Циркон" атаковали Киев! Что о них известно и почему они опаснее "Кинжала"?

Атака "Цирконом"

Утром 25 марта российские военные атаковали Киев ракетами двумя баллистическими ракетами из оккупированного Крыма. Силы ПВО успешно уничтожили эти воздушные цели.

Тем временем рупоры Кремля запустили фейк о том, что в тот день российские ракеты поразили ЗРК Patriot, штаб-квартиру ГУР и даже центр принятия решений СБУ в Киеве. Центр стратегических коммуникаций и безопасности назвал такие заявления пропагандистов из РФ ни чем иным — как ложью.

Впоследствии в ВСУ назвали ракеты, которыми враг атаковал Киев – это противокорабельные ракеты "Циркон". Отмечается, что этих ракет у врага достаточно много.

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш говорит, что применение гиперзвуковых ракет "Циркон" может свидетельствовать о том, что Россия, вероятно, испытывает дефицит других типов ракет — иначе их бы не запускали.

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