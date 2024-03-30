В Росії визнали, що атакували Україну "Цирконом"

Агресорка Росія визнала, що під час обстрілу України гіперзвукові ракети "Циркон". Росіяни "вихвалилися", що сталося це в період від 23 до 30 березня.

Про це повідомило міноборони країни-агресорки Росії.

"Завдано один масований і 57 групових ударів високоточною зброєю великої дальності наземного, морського, повітряного базування, зокрема гіперзвуковими ракетами "Циркон" і аеробалістичними ракетами "Кинджал", - йдеться в зведенні ворога.

В РФ заявляють, мовляв, удар був ефективним. Мовляв, цілі ударів "було досягнуто", а "об'єкти вражено". В РФ заявили, нібито атакували важливі для українського ВПК об'єкти та критичну інфраструктуру.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракети "Циркон" атакували Київ! Що про них відомо та чому вони небезпечніші за "Кинджал"?

Атака "Цирконом"

Зранку 25 березня російські військові атакували Київ ракетами двома балістичними ракетами з окупованого Криму. Сили ППО успішно знищили ці повітряні цілі.

Тим часом рупори Кремля запустили фейк про те, що того дня російські ракети уразили ЗРК Patriot, штаб-квартиру ГУР і навіть "центр ухвалення рішень" СБУ в Києві. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки назвав такі заяви пропагандистів з РФ ні чим іншим - як брехнею.

Згодом у ЗСУ назвали ракети, якими ворог атакував Київ – це протикорабельні ракети "Циркон". Зазначається, що цих ракет у ворога є достатньо багато.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш каже, що застосування гіперзвукових ракет "Циркон" може свідчити про те, що Росія, ймовірно, відчуває дефіцит інших типів ракет - інакше їх би не запускали.

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