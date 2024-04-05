Ночью РФ атаковала Одесскую область "Шахедами": удар был направлен на объекты энергетики

В области были уничтожены четыре дрона.

В ночь на 5 апреля российская армия атаковала Одесскую область беспилотниками "Shahed-131/136". Оккупанты направили свой удар на энергетическую инфраструктуру региона.

Об этом в телемарафоне сообщила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, ночью россияне атаковали южные и юго-восточные области двумя волнами. Именно во время второй враг стремительно атаковал Одесщину.

"Вторая волна была более стремительной, направленная из-за акватории Черного моря в направлении Одесщины. Здесь враг подбирался к энергетикам, пытался повредить объекты энергетической инфраструктуры. Впрочем, воздушная оборона сработала умело. Четыре дрона были уничтожены", — рассказала Гуменюк.

В операционной зоне командование ночную атаку отбили полностью, ликвидировав все 13 беспилотников. Кроме Одесской области, Shahed также "приземлили" в Днепропетровской и Запорожской областях.

Как сообщалось, ночью 5 апреля россияне выпустили ракеты и "Шахеды". Силы ПВО сбили все российские беспилотники. оккупанты выпустили 13 БпЛА.

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