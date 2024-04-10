Чого бояться США: дипломат пояснив проблеми з постачанням зброї

Експерт з питань зовнішньої та безпекової політики "Центру оборонних стратегій" дипломат Олександр Хара вважає, що США не мають важелів впливу, щоб змусити Україну втриматись від ударів по території Росії.

Про це пише Еспресо.tv.

"Зрозуміло, що РФ є важливою країною в енергетичному плані для глобального ринку. Звичайно, що коливання цін на нафту можуть вплинути на цей ринок. Втім, усі заяви щодо ударів по російських НПЗ більше повʼязані з американськими виборами. Оскільки підняття цін на нафту хоча б на кілька центів точно не додадуть позитиву чинній адміністрації президента США", – пояснив експерт.

На думку Олександра Хари, страх Сполучених Штатів перед ескалацією з боку Росії змушує їх обмежувати військову допомогу Україні.

"Загалом, Ллойд Остін озвучив позицію США щодо ударів України по російських НПЗ у рамках провальної стратегії адміністрації Байдена щодо стримування ударів Києва по території РФ. Ця стратегія полягає в тому, що не можна підштовхувати Кремль до ескалації. У рамках цієї стратегії відповідно партнери й надають нам допомогу", – пояснив дипломат.

Олександр Хара вважає, що ця стратегія є причиною того, що США надають тільки ту зброю, яку не можна застосовувати для ударів по території Росії, а тому неможливо перенести війну на її територію.

"З іншого боку, вони ніяк не можуть вплинути на удари по території РФ, оскільки Україна бореться за своє виживання", – зазначив експерт.

Нагадаємо, Кулеба закликав до "необмеженого" постачання зброї Україні. За його словами стратегія допомоги Україні "крапля по краплі" більше не працює.

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