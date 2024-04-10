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Лідери трьох країн ЄС обговорили постачання Україні додаткових систем ППО

Лідери трьох країн ЄС обговорили постачання Україні додаткових систем ППО

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте / Фото: Associated Press

Прем'єри продовжать робити все можливе для доставляння до України додаткових засобів ППО.

Прем'єр-міністри Нідерландів, Данії та Чехії обговорили варіанти постачання додаткових систем ППО Україні.

Про це написав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в Х (колишній Twitter).

Рютте розповів, як на початку березня він відвідав Харків разом з президентом Володимиром Зеленським і побачив там руйнівний вплив російських обстрілів на житлові квартали.

"Відтоді це місто з населенням понад мільйон осіб майже щодня зазнає обстрілів. Очевидно, що Україні зараз потрібно більше ресурсів, щоб захиститися від варварських авіаударів Росії", – написав Рютте.

Згодом він розмовляв з прем'єром Чехії Петром Фіалою та прем'єркою Данії Метте Фредеріксен. Вони говорили про варіанти постачання до України додаткових засобів ППО.

"Разом з нашими партнерами ми продовжимо робити все можливе для доставляння до України додаткових засобів ППО", – повідомив Марк Рютте.

Тим часом міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен розповіла, що країна планує передати Україні 24 винищувачі F-16. Перші постачання мають початися вже 2024 року.

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